Giacomo Matteotti la premier Meloni | Uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 - Cerimonia per commemorarealla Camera con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e laGiorgia. L’evento a 100 anni dal discorso del deputato socialista che pochi giorni dopo fu assassinato dai. Il suo scranno non sarà più assegnato. Le parole di Giorgia“Il 30 maggio 1924 – ha detto– ,ha pronunciato nell'Aula della Camera il suo ultimo discorso, che gli sarebbe poi costato la vita. In quel discorso,difese la libertà politica, incarnata nella rappresentanza parlamentare e in libere elezioni. Oggi siamo qui a commemorare undaper le sue idee”. E ancora: “Onorare il suo ricordo è fondamentale per ricordarci ogni giorno a distanza di 100 anni da quel discorso il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no.