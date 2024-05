Germani Brescia-Olimpia Milano Gara 3 semifinale playoff Lega Basket A | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Questa sera alle 20.45, al PalaLeonessa di, laospita l’nella sfida valida per3 delladiA. Un incontro assolutamente da non perdere tra due formazioni che durante la regular season hanno battagliato, soprattutto nella seconda parte della stagione, per il secondo posto. Al momento la serie vede i milanesi condurre per 2-0 e dunque oggi avranno già la possibilità di chiudere i giochi. Andiamo a scoprire quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il matchA: le(Crediti foto: PallacanestroFacebook)conduce per 2-0 e ora vuole chiudere i giochi senza dover faticare eccessivamente.