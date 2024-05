Fondazione Cassa di Risparmio | Il patrimonio supera i 200 milioni Grande attenzione al territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Per la prima volta ladidi Ravennai 200di, un risultato importante che abbiamo raggiunto quest’anno facendo crescere l’entità delle erogazioni per il, in particolare per l’assistenza, le emergenze, gli anziani, il sociale e la cultura". Il presidente Ernesto Giuseppe Alfieri annuncia i dati più significativi del bilancio 2023 delladidi Ravenna, approvato all’unanimità dall’Organo di indirizzo. "Registriamo entrate per quasi 10di euro, e questo grazie alla scelta giusta che facemmo a suo tempo di restare comproprietari della nostra banca ottimamente gestita". Nella drammatica emergenza dell’alluvione laassieme alladi Ravenna ed alla Banca di Imola ha operato importanti interventi; in particolare ha favorito finanziamenti agevolati per la sostituzione e sistemazione di automobili danneggiate dall’alluvione e distribuito alle famiglie altri 283 mila euro per 318 famiglie proprio per aiutare le popolazioni colpite.