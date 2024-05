Fiorentina sconfitta piange anche il Torino Otto italiane in Europa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ladellain Conference League contro l’Olympiacos, arrivata ai tempi supplementari per mano di un gol di El Kaabi al 115?, ha avuto ripercussioni non solo per i viola, maper ile il calcio italiano.VIOLA – Laescein finale di Conference League con un gol al 115? dell’Olympiacos. Oltre il danno,la beffa per ilche con questanon riuscirà a qualificarsi alla prossima Conference League. Di conseguenza, sarannole squadrequalificate in. La squadra granata, infatti, vede svanire la possibilità di qualificarsi per la prossima edizione della competizione europea, legata proprio all’eventuale vittoria della. La qualificazione deldipendeva dalla vittoria dellain Conference League, che avrebbe liberato il nono posto inper una squadra italiana.