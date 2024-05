Fiorentina così fa troppo male Conference League maledetta La beffa arriva dopo 116 minuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) dall’inviato L’addio allaè una coltellata che affonda laquando il count down dei supplementari stava per mettere sull’orizzonte i calcio di rigore. Un’incursione di El Kaabi (seguita dalla suspense di un Var infinito) manda all’inferno i sogni viola e la seconda finale diconsecutiva. Unadizione che si riassume amaramente in una partita che laha giocato con il cuore, ma che ha riproposto riflessi dei problemi accusati nel corso della stagione. Errori nella fase di finalizzazione e i big (su tutti Nico e Belotti) che nell’occasione che contano hanno ciccato. Italiano si affida allastudiata e impostata alla vigilia del match. Fuori ‘solo’ Beltran per recuperare Bonaventura in versione ‘sottopunta’ e liberare il posto a Mandragora sulla mediana accanto ad Arthur.