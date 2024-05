Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

. Un gioco che è stentato a crescere per il rendimento scarso dei suoi big. Stavolta la sconfitta arriva nel finale del supplementare. Una serata difficile. Firenze, 30 maggio 2024 – Terza finale persa in due anni per la Fiorentina. La Fiorentina nei novanta minuti ha fatto rivedere tanti dei problemi che si è portata dietro in questa stagione.

Fiorentina Atene amara | i viola pagano un caro prezzo Il videocommento