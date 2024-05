Fabrizio Corona fa delle rivelazioni esclusive sulla famosa lite tra Fedez e Cristiano Iovino | ecco cosa ha raccontato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 30 maggio 2024), ospite dell’ultima puntata di Gurulandia, il podcast di Marco Cappelli, è tornato a parlare della vicenda che vede coinvolti. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato: Oggi, lunedì 27, è uscito un video in un programma allucinante di Rete 4 che è Zona Bianca. Che è un cartone animato più che un programma, il più basso livello giornalistico mai visto in tutta Italia. Ieri ha mandato in anteprima questo video che aveva anche un’intervista difatta al Salone del libro che era rubata. Nel video della rissa le immagini si vedono pochissimo. E’ uscito perché la Procura di Milano che sta facendo le indagini decide di passare documenti – come ha fatto con le fotografie e con la notizia alla stampa – per cercare di pilotare indagini e l’opinione della gente.