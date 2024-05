Euro 2024 le quote di capocannoniere e MVP | cifra da capogiro per Chiesa!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Mancano poco più di due settimane all’inizio die sulla kermessepea per nazionali iniziano ad accendersi i riflettori più luminosi, compresi quelli del betting. Gli appassionati non scommetto solo sulle favorite per la vittoria finale, sono molto interessanti anche ledirelative ae MVP della competizione. Chi sarà ildi? La sfida tra Francia e Inghilterra, due delle favorite principali al successo finale, si riflette non solo in ottica trofeo ma anche nelle altre categorie. Per il titolo didisi profila un testa a testa fra Harry Kane, bomber della Nazionale dei 3 Leoni e Kylian Mbappè (dell’ultimo Mondiale), stella dei ‘Bleu’, quotati entrambi a 6.