Entri nella Comunità solare e accumuli benefit fino a raggiungere 400 euro all’anno

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Al momentoci sono una ventina di famiglie ma sto contattando altre industrie di Pesaro che hanno montati i pannelli solari sul tetto e che producono energia in eccesso", dice Heidi Morotti ex assessore alla Sostenibilità di Pesaro che ha messo in piedi un progetto a inizio 2022. Un progetto virtuoso perché chi fa parte dellatende a sfruttare solo l’energiaattraverso un uso virtuoso di lavastoviglie, frigorifero, ferro da stiro e via dicendo. "Con questo sistema – dice il professor Leonardo Setti dell’università di Bologna –, evitiamo anche di andare ad assorbire l’energia che viene prodotta con i fossili e cioè con il petrolio, il gas oppure il carbone". E’ una specie di start up quella messa in piedi a livello locale ma che si vuole allargare cercando di includere altre famiglie.