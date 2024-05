Elezioni Capodrise Nicola Cecere | Recupereremo l’antica vocazione di Botteghe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 30 maggio 2024). “Martedì pomeriggio, ho ripercorso le strade del mio quartiere. Ogni angolo, ogni pietra mi ha suscito ricordi di un’infanzia spensierata. Ritrovare sguardi e sorrisi familiari e stringere mani calorose è stato un balsamo per l’anima. In quei vicoli, ho le mie radici, la mia storia, la mia identità e sentirmi il benvenuto è stato un dono prezioso, che non smetterò mai di apprezzare”. Sono le parole di, candidato a sindaco della lista “insieme”. “Vorrei dire – aggiunge – che tutto è rimasto com’era; purtroppo, non è così. Anche ac’è tanto, tantissimo da fare: bisogna potenziare l’illuminazione pubblica, migliorare la viabilità, realizzare un parcheggio, studiare incentivi al commercio e all’artigianato di pregio per recuperaredel quartiere”.