Elena D’Amario conduce uno speciale di Amici 23 | i video della registrazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ieri sera Sarah Toscano, Marisol Castellanos, Holden, Petit, Dustin Taylor e Mida sono stati avvistati presso gli Studi Elios per registrare una puntatadi. I 6 finalisti sono tornati nello studio del pomeridiano per registrare una puntatafirmata TIM e condotta da. In studio era presente anche il pubblico munito di smartphone, tant’è che idi tutte le esibizioni sono finiti online. Holden ha cantato Randagi, Nuvole e Ossidiana; Sarah si è esibita sulle note di Sexy Magica e Touché, ma c’è stato anche Petit che ha fatto Mammamì e Mida che ha cantato per la gioia del pubblico sia RossoFuoco che Que Pasa. Holden, Sarah, Mida e Petit oggi negli studi di #23 per l’evento TIM pic.twitter.com/ODU3wW34DJ —NEWS (@inews) May 29, 2024 Dustin e Marisol hanno ballato, ma alcune esibizioni sono state fatte anche dalle ballerine professioniste: gira sui social undi una coreografia di Giulia Stabile e Isobel Kinner che ballano fra loro.