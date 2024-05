El Kaabi segna la vittoria ai supplementari nella finale di Europa Conference League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) 2024-05-29 23:55:34 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Ayoub Elha spezzato il cuore della Fiorentinadindo un gol vincente neiper l’Olympiacos. La squadra italiana è tornata alladella competizione ancora una volta dopo aver perso contro il West Hamstessa fase la scorsa stagione, ma è stata ancora più devastante per la squadra di Serie A. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno sicuramente avuto la meglio sulla partita e hanno creato più occasioni nei tempi regolamentari, ma è mancata loro il tocco letale. L’Olympiacos si accontenta di sedersi e colpire in contropiede, come ha fatto per tutta la stagione, ma anche loro hanno avuto difficoltà a abbattere gli avversari.