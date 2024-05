Fonte : today di 30 mag 2024

Come tutte le mattine, o quasi, era sveglio prima dell'alba per andare al lavoro. . Partito da Ponti sul Mincio, piccolo comune della provincia di Mantova dove abitava con la famiglia, si stava muovendo in direzione del lago di Garda. . E proprio sul lago ha trovato la.

Edoardo Rigucci | il papà morto contro una barriera di cemento mentre va al lavoro