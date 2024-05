Eco ansia, la Generazione Z e i Millenials disposti a rinunciare al fast fashion e ai posti di lavoro per salvare l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giovani e ambiente: il nuovo sondaggioGen Z e Millennial, soprattutto italiani, nelci credono davvero: tanto daalo al posto di. Sono i risultati della XIII edizione dell’indagine “2024 Gen Z and Millennial Survey, Living and working with purpose in a transforming world”, di recente pubblicazione. Giovani green, secondo la nuova ricerca, condotta dall’azienda di consulenza Deloitte, che ha coinvolto circa 23.000 persone, di cui 8373 Millennial e 14.468Z nati, come definito dalla ricerca, rispettivamente tra gennaio 1983 e dicembre 1994 e tra gennaio 1995 e dicembre 2005. I ricercatori hanno spaziato tra varie tematiche: questioni economiche e finanziarie, che comprensibilmente si sono posizionate in cima alle preoccupazioni; intelligenza artificiale, indagata per la prima volta dall’istituto; ambiente, con tutti i suoi possibili risvolti.