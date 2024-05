Ecco la nuova trovata di Chiara Ferragni per far dimenticare l’indagine per truffa aggravata | cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 30 maggio 2024)è oggi molto attiva anche su TikTok; su questo social mostra un lato inedito della sua vita e proprio di recente un suo video ha scatenato l’opinione pubblica. Come sappiamo, questo è un periodo molto delicato per l’influencer di Cremona: sulla sua testa pende l’accusa die insieme a lei, sul registro degli indagati, c’è anche il suo manager Fabio Maria Damato. Mentre la Procura di Milano indaga su, lei fa finta di niente. Su TikTok l’ex moglie di Fedez si è mostrata in lacrime, con un’espressione contrita dal dolore. L’influencer ha inserito nella sua breve clip la canzone di Coez dal titolo Le parole più grandi, che solitamente viene abbinata alle immagini di coppie innamorate e felici. Come specificato dalla diretta interessata,si è commossa guardandole tutte.