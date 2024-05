È sempre Cartabianca a rischio chi prenderebbe il posto della Berlinguer

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 30 maggio 2024) News Tv. “È”. Dopo appena un anno il programma di Biancaè a. Nella prossima stagione televisiva potrebbe non andare in onda sui canali Mediaset e pare sia già spuntato il nomesostituta. (Continua…) Leggi anche: Chi è Bianca, tutto sulla nota conduttrice e giornalista italiana Leggi anche: Stefano De Martino, chiamata speciale da Viale Mazzini: cosa lo aspetta Tutte le curiosità su “È” “È” è un programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco, in onda in prima serata su Rete 4 dal 5 settembre 2023 con la conduzione di Bianca. Il programma è nato dalle “ceneri” di “”, dopo il passaggiodalla Rai a Mediaset.