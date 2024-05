Fonte : tvzap di 30 mag 2024

La coppia ha annunciato la lieta notizia sui social, pubblicando una storia sui rispettivi profili Instagram. Il famoso campione è diventato papà per la terza volta. La nascita del terzo figlio dopo la terribile perdita nel 2022 La gioia per la nascita del terzo figlio è arrivata dopo un periodo molto difficile per la coppia.

È nato Mattia | il campione italiano diventa papà per la terza volta