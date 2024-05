Dynamite 29 05 2024 Non così in fretta EVPs

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Siamo reduci da Double Or Nothing e fra nuovi campioni, ritorni e match spettacolari è già tempo di proiettarsi oltre e cominciare a pensare a Forbidden Door. Direi quindi di non perdere altro tempo e di immergerci nello show. PROMO: Fa il suo ingresso la nuova TBS Champion Mercedes Monè che festeggia la sua vittoria di pochi giorni fa. Mercedes si complimenta con Willow Nightingale ma viene interrotta da Skye Blue che rivela di essere lei l’autrice dell’attacco nel backstage di qualche tempo fa. Mercedes però viene nuovamente attaccata da Skye. House Of Dragon Whose House Match: Swerve Strickland(w/Prince Nana) vs Killswitch (4 / 5) Un match dal nome particolare ma un gran bel match.