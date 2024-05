Dybala Brutto perdere le finali

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Le parole di Paulo, attaccante della Roma, sui suoi obiettivi e le sue intenzioni per il futuro. Paulo, attaccante della Roma, ha parlato del suo futuro a The Athletic. FUTURO – «Sono stato in Italia per quasi 12 anni e ancora sto trascorrendo un periodo incredibile. È difficile per me vedermi fuori dall'Italia, perché qui sono cresciuto e diventato un uomo. L'Italia mi ha dato tutto. Sarebbe difficile lasciarla, ma certo che uno ha sempre la curiosità e il desiderio di giocare in campionati come la Liga, la Premier League, dove ci sono grandi squadre e grandi calciatori». DE ROSSI – «Lui ama l'Argentina. È ancora molto affezionato al Boca e a quel mondo.