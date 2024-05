Fonte : fanpage di 30 mag 2024

La Ducati ha scelto il suo nuovo pilota per la MotoGP 2025: sarà Martin il compagno di Bagnaia nella prossima stagione. . Ora la casa di Borgo Panigale vuole comunque trattenere Marc Marquez e ha un piano per convincerlo a restare in sella ad una Desmosedici anche in futuro.

Ducati ha scelto Martin come nuovo pilota per la MotoGP 2025 ma c’è un piano per trattenere Marquez