Fonte : orizzontescuola di 30 mag 2024

. Un grave episodio di spaccio di droga è avvenuto in una scuola superiore di Bolzano. Un studente di 16 anni, dopo essere entrato in classe in ritardo, si è avvicinato a un compagno e gli ha consegnato una bustina di plastica contenente hashish. L'articolo Docente scopre alunno mentre cede hashish a compagno di classe e chiama la polizia.

