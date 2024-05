Disturbi dell’alimentazione In mille alla cena di Bimbo Tu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tutti esauriti iposti della gigantesca tavolata allestita per l’evento benefico organizzato daTu, il cui ricavato verrà destinato ai progetti di sensibilizzazione e sostegno ai bambini e ragazzi che soffrono die della nutrizione. Anche quest’anno, come nella passata edizione, la cornice sarà il cuore della città, via Rizzoli, sotto lo sguardo di una Garisenda che, seppur ferita, sarà la testimone dell’affetto e della generosità dei bolognesi. L’allestimento consisterà di una elegante e straordinaria tavola per quasipersone con un menù speciale firmato dallo chef Max Poggi, di Ingrediente Italia, che preparerà piatti in linea con il tema scelto per l’evento: un approccio intimo e inclusivo, che restituisca la sensibilità e la cura necessarie nel trattare un tema così delicato come quello della salute mentale, soprattutto legato ai giovanissimi che sia coerente con i valori di sostenibilità che da sempre contraddistinguono le scelte dello chef.