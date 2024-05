Diego Vive Dalma Maradona | Napoli ha mio papà nel cuore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIeri c’è stata l’inaugurazione del parco tematico “”, un luogo magico, in cui rire, con alta tecnologia, alcuni dei momenti della vita di. Presenti all’inaugurazione, tutti e cinque i figli del campione argentino. A margine della conferenza stampa,parla ai nostri microfoni: “Volevamo cominciare qui aperchéè troppo importante per mio padre, quando abbiamo saputo che avremmo inaugurato qui la prima tappa del Parco siamo stati tutti molto contenti.ha ancora nel“.è un parco itinerante, che farà tappa a Barcellona, a Buenos Aires, ma anche in altre parti del mondo, come gli Emirati Arabi. “Qui è tutto difficile: non mi hanno neanche fatta entrare allo stadio” Questa mostra dovrebbe rimanere aper circa tre mesi, ma ci sono tanti problemi.