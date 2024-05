Dazi Ue su cereali da Russia e Bielorussia aumentati cosa cambia per i consumatori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) La Commissione Europea continua ad aumentare iapplicati aie ai semi oleosi provenienti dallae dalla Bielo. Dopo la decisione già presa a marzo di imporre nuovi ostacoli all’importazione russa che stava destabilizzando i prezzi sul mercato, dall’Ue è arrivata la decisione di stringere ancora di più il cerchio attorno a Mosca e Minsk con nuove e pesanti tariffe, quasi proibitive, per arginare ancora di più il fenomeno dell’esportazione dai territori in prima linea nella guerra contro l’Ucraina. Una scelta, quella che arriva da Bruxelles, volta a far venir meno ae Bielole entrate necessarie per finanziare l’azione bellica in atto ormai da quasi tre anni. Maper i? Nuovisuicontroe BieloLa decisione del Consiglio segue quella dello scorso 22 marzo in cui l’Ue aveva deciso di imporre i primi e stringentisull’importazione deidae Bielo