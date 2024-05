Dairago contro lo spreco alimentare | gli alunni più virtuosi della scuola San Giovanni Bosco premiati con una borraccia in alluminio

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si è concluso con successo “Tanto Appetito Piatto Pulito”, l’iniziativalorealizzata nellaPrimaria Sandi(MI) da Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, in collaborazione con il Comune. Durante il progetto, svoltosi nel mese di maggio, glihanno raccolto e pesato gli alimenti avanzati durante il pranzo consumato in mensa, annotando le quantità degli scarti su apposite schede. Alla fine dell’iniziativa, tutti gliclasse più virtuosa, ovvero quella che ha registrato meno avanzi (misurati in base al peso medio giornaliero di rifiuto organico di ogni bambino) sono staticon unain, simbolo dell’impegno verso una maggiore sostenibilità.