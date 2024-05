Da vicino nessuno è normale | gli ospiti de 3 giugno

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) In onda l’ultimo appuntamento alle 21.20 Alessandro Cattelan torna in prima serata su Rai2 con “Da”, per l’ultimo dei tre appuntamenti previsti per il suo nuovo show serale, in onda alle 21. Il programma è, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è un inedito people show che approfondisce le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Per l’ultima puntata ci saranno: Arisa, Diodato, Diletta Leotta, Paola & Chiara e Nicolò Zaniolo. Spazio, come sempre, a monologo, sketch, scherzi con il pubblico e spazio all’esibizione di grandiin performance spettacolari e interazioni sorprendenti. Ad accompagnare Alessandro Cattelan, durante il programma, la musica degli Street Clerks e 4che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco De Carlo, Francesco Fanucchi e Matto Varini.