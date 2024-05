Curti | Zampette Felici evento alla Pet Area di via Giorgio Almirante organizzato da Oasi 4 Zampe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 30 maggio 2024). Venerdì 31 maggio, a partire dalle ore 17.30, sarò presso la Petin Via, ci sarà l’’,dall’associazioneCaserta, diretta dal presidente Carmine Munno. Il sindaco diAntonio Raiano, che parteciperà all’iniziativa, ha affermato: «L’nella nostra dogsarà un’ottima occasione per sensibilizzare e diffondere la cultura della corretta cura degli animali, della loro tutela e della lotta al fenomeno del randagismo. Carmine Munno e tutti i volontari della sua associazione lavorano instancabilmente per garantire ai cani randagi o abbandonati una vita dignitosa e una nuova famiglia in cui crescere. Abbiamo dimostrato con i fatti e negli anni – conclude Raiano – che la tutela degli animali è per noi un tema di forte rilevanza, e iniziative come questa sono utili per promuovere le attività delle associazioni impegnate per la loro salvaguardia ma anche per l’educazione dei loro padroncini».