Covid no all’archiviazione | indagini su paziente morto a Careggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 – Niente archiviazione ma ordine del gip di Firenze di fare altresull'ospedale diper chiarire le cause del decesso perdi Enzo Galli, l'uomo che con la moglie Simonetta Filippini rimase bloccato nel 2021 in India per la pandemia. Erano andati in Asia per adottare una bambina. Dopo un difficile rimpatrio, entrambi furono ricoverati ama lui morì. Oggi sono stati resi noti gli sviluppi giudiziari in una conferenza stampa a Firenze in cui è stato ripercorso anche un altro caso simile, quello Luciano Pederzoli, pure luidov'era ricoverato per. Galli morì il 25 agosto 2021, Pederzoli il 22 marzo 2022. I familiari hanno denunciato l'ospedale fiorentino affermando circostanze simili, fra cui quella che i due pazienti vennero intubati nonostante che loro stessi e le famiglie avessero dato parere contrario ai medici.