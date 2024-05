Così la Russia imprigiona le aziende che vogliono andarsene

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si fa presto a minacciare di fare i bagagli e. Ma non funziona sempre, non quando c’è di mezzo Vladimir Putin, almeno. Ne sanno qualcosa le grandi imprese occidentali, rimaste inanche all’indomani dell’invasione dell’Ucraina, azzannate dal Cremlino solo poche settimane fa. La trappola, sotto forma di conti sequestrati e asset congelati, è scattata non appena a Mosca hanno avuto la sensazione, poi rivelatasi fondata, che l’Europa trovasse l’accordo sull’utilizzo dei profitti generati dai beni russi. Eppure, nonostante le rappresaglie russe, sono ancora molte le imprese rimaste invischiate, secondo un rapporto della Kyiv business school, nella rete di Putin. Perché? Semplice,costa troppo. Molteeuropee “si trovano davvero tra l’incudine e il martello”, si legge nel documento.