Così il riciclo degli imballaggi è diventato un’eccellenza italiana

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di primavera, tempo di bilanci per le aziende. E di programmazione. Le assemblee societarie del mese di maggio servono per mettere a punto strategie e riflessioni su quanto fatto durante l’anno appena trascorso e tracciare le prospettive future. Lo hanno fatto anche i consorzi, a cominciare dal Conai e via via tutti gli altri sette della filiera: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve) e bioplastica (Biorepack). Tutti insieme per raggiungere gli obiettivi diche le direttive europee impongono agli Stati membri al 2025 e al 2030: quelli generali e quelli specifici per i diversi materiali. Obiettivi che, come vedremo più nel dettaglio, sono stati già superati con diversi anni di anticipo.