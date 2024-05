Corte Palasio il sindaco Claudio Manara trovato morto in municipio | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024)(Lodi), 30 maggio 2024 – Ildiè statoindurante una campagna elettorale “infuocata”,. Proseguono gli accertamenti, della Procura di Lodi, sulla morte deldi 67 anni, alla guida del paese di 1600 abitanti, alle porte di Lodi, nell’ultimo quinquennio. Il magistrato, nella serata di mercoledì 29 maggio 2024, dopo il ritrovamento del cadavere in, ha richiesto l'intervento del medico legale per chiarire l’origine della morte, presumibilmente dovuta a un gesto disperato. Il corpo dell'amministratore è stato portato, a disposizione dell'autorità giudiziaria, all'Istituto di medicina legale di Pavia. Il magistrato ne ha infatti disposto l'autopsia, che servirà per stabilire l'esatto orario della morte, oltre che per ricostruire la vicenda e non lasciare nulla al caso.