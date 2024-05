Fonte : firenzepost di 30 mag 2024

Europa League: Roma e Lazio. Conference League: Fiorentina L'articolo Coppe europee: otto squadre italiane in lizza nella prossima stagione. Queste le squadre in Champions League: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna. Saranno quindi otto le squadre italiane in Europa il prossimo anno.

Coppe europee | otto squadre italiane in lizza nella prossima stagione Fiorentina di nuovo in Conference