Fonte : napolipiu di 30 mag 2024

com. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto anticipare i tempi, consapevole dell’importanza di avere una società organizzata fin dai primi passi del nuovo corso. Manna, appena 36enne, è stato prelevato dalla Juventus e opererà in stretto contatto con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, aspettando il rientro dalle vacanze di De Laurentiis per dare il via alle operazioni di mercato.

Conte-Napoli | Manna vero protagonista nella Trattativa