Conference League l’Albo d’Oro | trofeo storico per l’Olympiakos

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si è conclusa a favore della terza edizione della. Grande delusione in casa Fiorentina, beffata in finale per la seconda volta consecutiva dopo la sconfitta dell’anno scorso contro il West Ham. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie a un gol di El Kaabi a tre minuti dalla fine del secondo tempo supplementare dopo una partita di grande intensità, con occasioni da una parte e dall’altra. La partita è stata nel complesso equilibrata anche ai supplementari, fino all’episodio decisivo nel finale: a tre minuti dal fischio finale, l’Olympiacos sblocca il risultato grazie a El Kaabi, un controllo al Var convalida il gol. Pere per la Grecia si tratta del primoeuropeo.2021-2022: Roma 2022-2023: West Ham 2023-2024: Olympiakos Classifica squadre 1 Roma 1 West Ham 1 Olympiakos L'articoloperCalcioWeb.