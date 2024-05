Conference la Fiorentina cade in Grecia | doppia beffa per l’Italia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si è da poco conclusa la finale diLeague trae Olympiacos. Arriva il verdetto finale per le squadre italiane in corsa ad un piazzamento europeo Il risultato della finale diLeague ha consegnato un duplice verdetto amaro: per la, che perde la seconda finale in due anni, e per tutto il calcio italiano, che sperava nella vittoria viola. Come noto da tempo, il risultato maturato ad Atene avrebbe inciso sul numero di squadre cheavrebbe portato alle competizioni europee del prossimo anno, e la sconfitta incassata per 1-0 al minuto 116? del secondo tempo supplementare, ad opera del marocchino El Kaabi, condanna i viola e la Serie A ad un triste epilogo.ko in: “solo” otto squadre italiane andranno in Europa La sconfitta delladi Vincenzo Italiano ad Atene chiude le porte dell’Europa al Torino di Ivan Juric.