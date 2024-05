Conference Italiano | Perdere ancora così fa troppo male Futuro? Ho un cuore anch' io

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 - Terza finale persa nel giro di dodici mesi. Se non è un record poco ci manca. La Fiorentina torna sconfittae da Atene, dopo una partita equilibrata, ma nella quale Terracciano è stato il migliore dei suoi. Vincenzoè distrutto al termine della partita. “Dispiace per la seconda volta, perchée oggi abbiamo avuto tante situazioni per far gol e andare in vantaggio, mae per pareggiarla. Diciamo che i ragazzi hanno fatto tutto quello che c’era da fare. Abbiamo lottato e avuto palle gol, abbiamo giocato contro una squadra che non ti permette di fare belle partite perché il portiere rilancia sempre in mezzo al campo. Non meritavamo di, si potevae andare ai rigori. Per me è una grande delusione, la terza finale giocata come si deve, ma forsenon abbiamo la malizia per portarla a casa, ma questo è il calcio.