Con ’Madri strappate’ Si parla delle violenze economiche sulle donne

(Di giovedì 30 maggio 2024) Con ’ Legge 54/2006: la violenza economica durante le cause di separazione’ torna il 20° congresso. Appuntamento a domani alle 10.30 a Palazzo Roma a Rimini per fare luce su quei comportamenti non criminali che sembrano sfuggire ai tribunali durante le cause di divorzio. "Costringere una madre a lavorare oppure vietarglielo; o ancora impedirle di accedere al conto bancario -spiega Imma Cusmai, presidente del Movimento femminicidio in vita e organizzatrice dell’evento -. Tutte queste sonocoercitive e controllate in famiglia e sono molto pericolose. Le persone che commettono questo tipo di abuso spesso continuano o intensificano la violenza familiare dopo la separazione o il divorzio". Al congresso sarà presente l’euromentare Cinque Stelle Sabrina Pignedoli.