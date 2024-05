Fonte : liberoquotidiano di 30 mag 2024

A Cagliari si sfidano due Zedda per il Comune: non sono parenti e se uno, Massimo, è già stato sindaco per il centrosinistra, la competitor Alessandra no, per cui potrebbe essere la prima volta di una donna alla guida del capoluogo sardo, dettaglio non trascurabile visto che alle recenti elezioni regionali ha di sicuro pesato anche il fattore femminile nella vittoria della grillina Todde.

Con il mio campo lungo voglio liberare Cagliari dai vincoli del passato | parla la candidata Zedda