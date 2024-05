Comici in televisione Ci pensano la Nove e Katia Follesa con “Comedy Match”

Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

Saper far ridere è notoriamente più complicato che saper far piangere e non è un mestiere per tutti. . Per i comici di professione, poi, sta diventando impresa sempre più difficile, soprattutto per la concorrenza (diremmo sleale) di outsider, ovvero i nostri politici, molti dei quali esternano senza preavviso nelle occasioni più disparate, spesso anche in contesti istituzionali, suscitando ilarità.

