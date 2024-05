Claudio Santamaria irriconoscibile nei panni di Nicola Calipari nel film sul rapimento di Giuliana Sgrena

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono in corso le riprese de Il nibbio, ilche ricostruisce ildella giornalistain Iraq, focus sull'agente del SISMI, interpretato da. Uno dei casi di cronaca più scottanti dell'ultimo ventennio arriva al cinema. Sono in corso le riprese de Il Nibbio, pellicola incentrata su, Alto Dirigente del SISMI che sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de Il manifesto, rapita in Iraq da una cellula terrorista. A interpretare il dirigente del SISMI è un, che vediamo nella prima foto deldiffusa da Notorius Pictures. Nel cast anche Sonia Bergamasco neidie Anna Ferzetti in quelli di Rosa