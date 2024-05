Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

I dettagli L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mancato intervento della Figc per il caso LionRock che coinvolge l’Inter. Le ultime sul caso LionRock che ha coinvolto l’Inter dopo il passaggio di proprietà da Zhang a Oaktree. IL MOTIVO – «Secondo quanto risulta in Via Allegri, il pacchetto di LionRock sarebbe confluito nel 99,6%.

CLAMOROSO Inter nessun intervento della Figc per il caso LionRock | svelato il MOTIVO