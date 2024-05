Ciclismo domenica la classica granfondo del circolo Dozza La carica dei mille per la ’Dieci Colli’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono quasii ciclisti chealle 7,30 scatteranno dai Giardini Margherita per la 38ª edizione della Dieci Colli Arrow. La"è tornata ai Giardini per fare festa, sperando nel sole. Cercheremo di non dare fastidio a nessuno in strada, come al solito", afferma Irene Lucchi, presidente del. A causa del meteo incerto, gli organizzatori si aspettano un’impennata delle iscrizioni all’ultimo momento, aperte fino a domani. "Rilanciamo la Dieci Colli in un simbolo come i Giardini Margherita", dice Roberta Li Calzi, assessora allo Sport. L’edizione 2024 prevede un percorso unico di circa 118 chilometri, un dislivello totale di oltre 2200 metri e un’altitudine massima di 846 metri. "È un percorso duro e anche un po’ criticato per il suo impegno", afferma Andrea Gamberini, responsabile tecnico della manifestazione.