Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il primo indizio è chestia cambiando social, spostandosi da Instagram a. Da diversi giorni pubblica con più frequenza sul social cinese e cerca una maggiore interazione con i suoi follower, pubblicando dirette e contenuti che determinanomente una differente presenza sui due social. L’ultimo video la riprende inmentre segue un. Cos’è successo.Leggi anche: “Dici cheun bastardo?”. Fedez, il messaggio social aIlsuIn questi giorni spopola in Italia e suun. Nelle ultime ore. dunque, la regina dei social,, ha pubblicato un video in cui si mostra in, un’immagine che ha un suo peso se si considerano le vicende di attualità.