Cdr Mutina e Young Boys trionfano a Cesenatico

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le squadre giovanili modenesi sono state grandi protagoniste al 7° Torneo Nazionale "EurocampCup", che negli ultimi due fine settimana di maggio ha visto giocare e divertirsi tanti piccoli atleti presso il campo Ponente della località romagnola, ormai da anni meta del meglio del calcio giovanile. Nella categoria Under 11 (annata 2013) è stato un dominio dell’Atletic Cdr, che ha portato le due squadre al via (squadra "black" e squadra "orange") a contendersi il titolo nella finalissima. Sulla loro strada le due formazioni guidate dagli allenatori Marcello Ferrari, Claudio Canè e Davide Baldini hanno battuto Castegnato, Spezzanese e San Faustino Rubiera, prima della super sfida che ha visto vincere per 4-2 i "black". Queste le rose delle due squadre.