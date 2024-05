Carini il lancio di Arianna Meloni | Meoni ci ha illuso la svolta è ora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) di Laura Lucente CORTONAarriva con quasi un’ora di ritardo a Cortona all’incontro con gli elettori. A spiegarne le ragioni è l’onorevole Fabrizio Rossi coordinatore regionale toscano di Fratelli d‘Italia. "Il ritardo è dettato da un tour un po’ più lungo che abbiamo voluto far fare adper farle vedere quanto la Toscana è stata un po’ abbandonata. Penso ad infrastrutture e strade sulle quali c’è molto da lavorare e sulle quali sicuramente sapremo essere più incisivi con Fdi al Governo". Ad ascoltarla in prima fila c’è anche il consigliere regionale di Fdi Gabriele Veneri oltre al consigliere della Lega Marco Casucci. È sempre Rossi a fare da apripista all’incontro con la responsabile della segreteria nazionale del partito parlando di un "bellissima campagna elettorale per sostenere Nicola, che sarà ricordata perché siamo certi che il centrodestra unito potrà cambiare le cose".