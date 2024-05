Fonte : dday di 30 mag 2024

. . Si è ancora nel campo della teoria, ma prevedere il movimento degli ioni in superficie porose complesse potrebbe permettere in futuro di sostituire le batterie con i supercondensatori anche in nuovi campi, come l’automotive e i dispositivi personali.

Caricare il laptop in 1 minuto La nuova ricerca sui supercondensatori che dà speranze