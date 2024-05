Fonte : lanazione di 30 mag 2024

Sono convinto che questa tecnologia può essere applicata per altre malattie cardiache strutturali e valvolari”. In medicina si parla di FOP, forame ovale pervio (aperto), quando la chiusura anatomica alle due camere cardiache, che avviene subito dopo la nascita, risulta imperfetta, quindi – continua – si interviene per via percutanea per correggere questa anomalia così da evitare nuovi episodi ischemici o prevenirli del tutto.

Cardiologia tecnica rivoluzionaria hi-tech | un filo chirurgico per guarire il cuore