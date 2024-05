Cardarelli meeting promosso da Koncept | così l’IA ci aiuta a scovare i tumori prima che diventino letali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) “L’intelligenza artificiale può interpretare le immagini Tac del pancreas, vedendo un tumore duttale che il medico potrebbe non diagnosticare quando troppo piccolo, sfuggendo alla diagnosi precoce. L’esame Tac consente una diagnosi accurata di carcinoma duttale al pancreas, ma nei casi di neoplasie di dimensioni inferiori ai 2 centimetri non sono identificabili”. A dirlo è Marco Di Serafino, direttore facente funzione dell’Uoc Radiologia dell’Aorn A.di Napoli, intervenuto alla terza edizione dell’open“Grandi Ospedali”, evento organizzato da. L’appuntamento 2024, ieri e oggi, è stato ospitato a Napoli, in due location d’eccellenza: l’Aorn A., nella giornata di ieri, e oggi all’Università Federico II. “Grandi Ospedali – spiega Salvatore Ascione, direttore Uoc Gestione Sistemi Informatici del– ci consente davvero di fare rete rispetto ad una serie di sfide cruciali per la sanità del futuro.