Carceri nasce il Gio | reparto speciale per fronteggiare le rivolte Delmastro | Potenziamo la sicurezza

(Di giovedì 30 maggio 2024) Undi rapida reazione operativa, specializzato nella protezione e tutela delladelle strutture penitenziarie e delle persone in caso di rivolta in carcere: è il Gruppo di intervento operativo (Gio) della Polizia Penitenziaria: debitamente equipaggiato e in grado di intervenire entro un’ora dalla richiesta.il nuovo Gio, gruppo specializzato presentato nel corso di una conferenza stampa al ministero della Giustizia da Andreadelle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega alla polizia penitenziaria. Presenti Giovanni Russo, capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; Lina Di Domenico, vicecapo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; e Linda De Maio, primo dirigente di polizia penitenziaria, direttore del Gio.