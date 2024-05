Carceri | Delmastro ?rivolta Beccaria? Scongiurato il peggio Stato più forte anti-Stato?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – "Non ne conosco le motivazioni più profonde perché le stiamo ancora analizzando, ma è pur vero che appena uomini e donne della polizia penitenziaria hanno indossato il casco la rivolta è cessata: questo vuol dire che lo Stato è più forte dell'illegalità e che in ogni caso si è dimostrato che potesse accadere di peggio". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea delle Vedove, a margine di una conferenza stampa al ministero, riguardo alla rivolta di ieri al carcere di Milano. "Sono convinto che di fronte a ogni rivolta poi andremo a capirne i motivi ma l'intervento rapido e immediato scongiura il precipizio in un abisso di violenza che molto spesso è a detrimento anche dei detenuti oltre che di uomini e donne che vestono la divisa e rappresentano la legalità", ha concluso.